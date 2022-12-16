Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Pinduoduo

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Pinduoduo, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы ожидаем коррекции в котировках акций эмитента до уровня $78 за штуку, рекомендация - "продавать". "Стоп-лосс" стоит установить установить на уровне $101", - указывает эксперт Роман Лукьянчиков.

Pinduoduo - основанная в 2015 году китайская компания, управляющая одноименной мобильной платформой электронной коммерции. Эмитент предлагает широкий спектр продуктов и услуг, реализуя их посредством инновационной модели "групповых покупок", а также уделяет особое внимание развитию продаж агропромышленной продукции мелких фермерских хозяйств.

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