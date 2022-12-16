Средний курс рубля в 2023г может составить 67 руб./$1 - Инвестбанк Синара

Средний курс рубля в 2023 году может составить 67 руб./$1, при этом не исключена вероятность пересмотра прогноза в сторону укрепления национальной валюты, сообщается в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Наш базовый сценарий (нефть марки Urals за $75 за баррель в 2023 году) предполагает падение экспорта нефти и газа всего на $45 млрд. Это окажет ограниченное влияние на рубль. Наши расчеты показывают, что точка перегиба - цена на Urals ниже $45/баррель, в результате чего торговый баланс составит менее $10 млрд в месяц. Данный уровень станет триггером для рубля, так как валютная ликвидность рано или поздно начнет испаряться в условиях сильно просевшего экспорта", - пишет эксперт.

Волнообразный спрос населения на валюту - еще один важный фактор влияния на рубль, отмечает Коныгин. "В этом году население активно вовлекается в операции на валютном рынке. На счетах в иностранных банках россияне за 10М22 накопили более $69 млрд, в основном в долларах США и евро, тогда как их интерес к юаням остается весьма умеренным. Этот год показывает, что угроза санкций, геополитические риски и тому подобные факторы могут спровоцировать скачок спроса на валюту. Инвесторам следует обращать внимание на такие факторы в 2023 году, поскольку они стимулируют отток капитала и изменяют ситуацию на валютном рынке", - пишет аналитик банка.

"Объем торгов "дружественными" валютами продолжает расти. Тренд наметился в середине года, но в последнее время прирост замедлился. Это может говорить о том, что значительная часть платежей за экспорт и импорт остается в долларах и евро, - обращает внимание Коныгин.

"Сейчас мы прогнозируем средний по 2023 году курс пары USD/RUB на уровне 67 руб./$1, что немного выше среднего значения за уходящий год. Не исключаем вероятности пересмотра прогноза в сторону укрепления рубля, если ни один из негативных факторов, перечисленных выше, не сыграет в 2023 году", - заключает эксперт инвестбанка.

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