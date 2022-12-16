Возможно сохранение краткосрочного давления на цену акций Novavax - Инвестбанк Синара

Возможно сохранение давления на котировки акций Novavax Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Novavax упали на 34%, после того как компания объявила о планах разместить новые акции и конвертируемые облигации на $65 и $150 млн соответственно. Акции предполагается разместить по цене $10 за штуку, что на 42% ниже цены закрытия в среду перед появлением новости. Объем размещения бумаг соответствует 24% капитализации компании. Мы считаем, инвесторы справедливо оценили негативный характер новости, но не исключено, что давление на котировки в краткосрочной перспективе сохранится, так как многие держатели акций эмитента могут избавляться от бумаг", - указывают аналитики в комментарии.

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