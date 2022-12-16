Курс рубля, скорее всего, составит 62,2 руб./$1 в конце I кв. 2023г - Росбанк

Курс рубля, скорее всего, составит 62,2 руб./$1 в конце I кв. 2023г, полагают аналитики Росбанка.

"Рубль продолжает слабеть против доллара США и евро на фоне очередных санкционных решений в адрес России, - отмечается в комментарии. - Ключевые валютные пары USD/RUB и EUR/RUB вплотную подошли к недельным пикам 65 и 69, соответственно. Однако уже на следующей неделе рубль может отыграть часть потерь благодаря активности экспортеров в рамках налогового периода. Главным риском для длинных позиций в рубле является снижение экспортных доходов из-за падения цен на российские энергоресурсы, особенно в случае сокращения объема поставок сырья из России. Вместе с тем, мы не ждем резкого восстановления импортных потоков и рассчитываем на глубоко положительное сальдо внешнеторговых операций. Поэтому мы пока не пересматриваем прогнозную траекторию валютных пар на 2023г в сторону большего ослабления рубля".

Аналитики банка полагают, что на конец 1К2023г курс рубля составит 62,2 руб./$1 и 64 руб./EUR1.

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