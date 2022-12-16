Акции Системы привлекательны для хеджирования рисков - Freedom Finance Global

Акции АФК "Система" привлекательны для хеджирования рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы ожидаем в дальнейшем ускорения темпов роста выручки и увеличения OIBDA АФК "Система" за счет улучшения финансовых результатов онлайн-маркетплейса Ozon. Не исключаем, что корпорация решит выплатить дивиденды за 2022 год, но из-за негативной динамики доналоговой операционной прибыли на высокую доходность рассчитывать не приходится. Финансовые результаты корпорации за третий квартал считаем неудовлетворительными и ожидаем падения котировок "Системы" в район 11,5 рубля за штуку. В то же время полагаем, что за счет высокой диверсификации портфеля акции эмитента наименее подвержены резкому падению, что делает их привлекательными для хеджирования рисков", - пишет эксперт в комментарии.

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