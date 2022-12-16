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16 декабря 2022 года 11:37

Рынок акций РФ утром консолидируется после негативного старта торгов, игроки ждут решения ЦБ РФ о ставке

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов на фоне внешнего пессимизма перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips в ожидании решения Банка России по ключевой ставке; просели акции "ФосАгро" после отсечки на бирже квартальных дивидендов, продолжилось ралли бумаг РАО "Россети Ленэнерго" без корпоративных новостей.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2129,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1038,72 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 64,57 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

С 16 декабря изменилась база расчета индекса "голубых фишек" Мосбиржи за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal.

Акции "ФосАгро" подешевели до 6086 рублей (-2,8%), дивиденды за III квартал составляют 318 рублей на бумагу.

США ввели санкции против Росбанка (MOEX: ROSB), ХК "Интеррос", которая владеет акциями "Норникеля" в интересах Владимира Потанина, против самого Потанина и членов его семьи. Однако против "Норникеля" санкций не вводилось.

Евросоюз в четверг вечером согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России, сообщили западные СМИ. По их данным, он затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Процедура финального утверждения, как отмечают западные издания, должна завершиться в пятницу.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, страхи перед высокими ключевыми ставками центробанков продолжают давить на рынки. Небольшая просадка в нефти является позитивом, так как на фоне повсеместного пессимизма нефть ведет себя вполне спокойно.

Также позитивом для российского рынка могут быть любые потенциальные заявления в Китае по стимулированию экономики. В остальном рынки развитых и зависимых от них стран остаются под давлением страхов рецессии и высоких ставок. В Европе предварительно согласовали девятый, рождественский, пакет санкций против РФ. Прибалтийские страны и Польша настаивали на самом жестком варианте, однако некоторые страны Западной Европы даже защищали некоторые послабления в сфере транспортировки и доступности российских удобрений. Детали согласованного пакета станут известны в течение дня, но никаких сенсаций не ожидается, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, девятый пакет санкций ЕС против России может включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор, запрет на транзакции с некоторыми банками и ряд других ограничений.

Цены нефти Brent и WTI вновь не смогли закрепиться выше краткосрочных сопротивлений $84 и $78 за баррель соответственно, что указывает на сохранение основного "медвежьего" тренда в условиях рисков мировой рецессии. Ожидания восстановления экономической активности в КНР пока не могут перевесить страхи в отношении спроса в других странах, полагает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС откатились ниже поддержек 2150 и 1050 пунктов соответственно, что делает актуальными риски возвращения к среднесрочному нисходящему тренду. Инвесторы ждут итогов заседания ЦБ РФ, который, с высокой долей вероятности, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% годовых. Об оптимизме на биржах РФ пока говорить не приходится, при этом настроения на западных площадках также смещаются в сторону "медвежьих". У американского рынка в конце недели, впрочем, еще будет шанс на отступление от района краткосрочных поддержек и возвращение к росту, в обратном случае продажи могут усилиться. Итоги заседания ЦБ РФ в пятницу могут оказаться нейтральными для рубля и всего рынка, считает Кожухова.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также ожидают, что ЦБ РФ не станет менять в пятницу ключевую ставку. Потанин и его семья внесены в американский санкционный SDN List, существенных последствий для бизнеса "Норильского никеля" не ожидается, но в краткосрочной перспективе котировки компании могут оказаться под некоторым давлением.

На следующей неделе рынок акций может сильно просесть из-за предстоящего дивидендного "гэпа" "ЛУКОЙЛа", однако уже в начале следующего года "свежая" ликвидность от реинвестирования дивидендов нефтяных компаний может позитивно сказаться на локальном рынке, полагают аналитики.

В США накануне индексы акций упали на 2,3-3,2% во главе с Nasdaq, откат стал рекордным с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промпроизводства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

На этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо проседают, но неделя может завершиться ростом более чем на 7%. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $80,77 за баррель (-0,5% и -1,8% в четверг), январская цена WTI - $75,55 за баррель (-0,8% и -1,5% накануне).

Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков, что может вызвать экономический спад и снижение спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" продолжилось второй день подряд ралли акций ПАО "Россети Ленэнерго" (+27,9%), также подорожали бумаги ПАО "РОссети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+24,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,3%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,7%).

Лидерами отката выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-7,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,7%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,4%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 4,85 млрд рублей (из них 1,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 500,67 млн рублей на бумаги "ФосАгро" и 437,9 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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