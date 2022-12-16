Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, решение ЦБ РФ по ставке:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Индексы деловой активности (PMI) в США и еврозоне в декабре;

- Сальдо торгового баланса в еврозоне в октябре;

- ИПЦ в еврозоне за ноябрь.

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