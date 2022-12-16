Акции ТМК становятся одной из лучших дивидендных историй на рынке РФ - "Открытие Инвестиции"

Акции "Трубной металлургической компании" ("ТМК") становятся одной из самых интересных дивидендных историй на рынке РФ, полагает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"Совет директоров "ТМК" рекомендовал выплатить 6,78 руб. на акцию за 9 месяцев 2022г. Приятный сюрприз для акционеров, - отмечает эксперт. - Напомним, что по итогам I полугодия 2022г компания уже выплатила акционерам почти 10 млрд руб. или 9,68 руб. на акцию. Таким образом, за два года "ТМК" незаметно превратилась в одну из самых интересных дивидендных историй на российском фондовом рынке. Впрочем, не покидает ощущение, что основные собственники продолжают выводить средства для каких-то важных собственных нужд, и когда-то этот праздник может завершиться. Во всяком случае совокупные выплаты, превышающие FCF, при уровне левериджа в районе 2,6х с точки зрения бизнеса не выглядят для "ТМК" оптимальным распределением капитала".

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