Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи может снизиться в диапазон 2050-2100 пунктов в ближайшее время, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы осторожно смотрим на ближайшие перспективы российского рынка акций. Ввиду приближения дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" и отсутствия явных поводов для заметного улучшения настроений индекс Мосбиржи, несмотря на техническую перепроданность ряда "фишек", может остаться под давлением и опуститься в 2050-2100 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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