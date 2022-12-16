Ухудшение конъюнктуры глобальных рынков оказывает давление на цены ОФЗ - ПСБ

Ухудшение конъюнктуры глобальных рынков оказывает давление на цены ОФЗ, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в четверг снизился на 0,08%, доходность ОФЗ по всей кривой выросла в среднем на 2 б.п. Давление на котировки рублевых облигаций оказали недельные данные по ускорению инфляции в РФ. Кроме того, повышение ставок мировыми Центробанками на этой неделе и более жесткая риторика регуляторов по сравнению с ожиданиями спровоцировала усиление опасений рецессии в мировой экономике и вызвала ухудшение настроений на глобальных рынках. В пятницу в фокусе внимания заседание ЦБР. Полагаем, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% и нейтральный сигнал относительно изменения ставки на ближайших заседаниях будут способствовать консолидации котировок ОФЗ на достигнутых уровнях", - пишет эксперт банка.

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