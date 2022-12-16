Рубль может удержаться около 64,5 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Российская валюта может удержаться около уровня в 64,5 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

"Доходности ОФЗ в четверг поднялись в среднем на 3 б.п. Некоторые участники рынка предпочли сократить позиции перед заседанием Банка России. Регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне 7,5%, при этом, скорее всего, он даст более жесткий комментарий, чем на заседании в октябре, учитывая возросшие инфляционные риски следующего года. Инвесторы готовы к такому развитию событий, но доходности все же могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам дня", - отмечают эксперты инвестбанка.

Нефтяные котировки продолжили снижение в пятницу утром, поскольку азиатские рынки отыгрывали решение ЕЦБ по ставке. По прогнозам аналитиков Sber CIB, в течение дня цена нефти марки Brent может приблизиться к $83 за баррель из-за ожидающегося на следующей неделе резкого похолодания на юге США.

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