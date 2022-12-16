Акции девелоперов в РФ краткосрочно могут выглядеть лучше рынка - BCS Express

Акции девелоперов в РФ могут выглядеть "лучше рынка" в краткосрочной перспективе на новости о продлении льготной ипотеки, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Котировки акций "ГК ПИК", ГК "Самолет", "ЛСР" и Etalon росли на торгах в четверг. Сектор "выдохнул" из-за решения по льготной ипотеке - программа будет продлена до 1 июля 2024 года, но ставка увеличится с 7% до 8%. Кроме того, улучшаются условия по семейной ипотеке (ставка 6%): теперь ее могут получить семьи, у которых двое детей до 18 лет (ранее ее условием было рождение второго ребенка только после 2018 года. Новость умеренно позитивна для сектора. Несмотря на увеличение ставки, на рынке до этого были ожидания, что программу могут и вовсе свернуть или же значительно сократить регионы, на которые распространяются льготные условия покупки недвижимости. Акции отрасли могут выглядеть "лучше рынка" в краткосрочной перспективе". - указывает аналитик инвестиционной компании.

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