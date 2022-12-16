Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 16 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом от сильного падения рынок будут удерживать ожидания итогов заседания ЦБ РФ (ожидается, что ключевая ставка 16 декабря будет сохранена на уровне 7,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США. Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25% годовых. Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%. Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу после повышения ставок мировыми центральными банками. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск опустился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%. Значение японского Nikkei 225 упало по итогам торгов на 1,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 мск опустилось на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

На этой неделе внимание инвесторов было привлечено к последним в текущем году заседаниям центробанков мира, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Все три ЦБ хоть и замедлили темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 базисными пунктами на предыдущих заседаниях, но их руководители указали на возможное дальнейшее повышение ставок для борьбы с высокой инфляцией. Кроме того, на этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в пятницу, продолжая опускаться после падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $80,99 за баррель, что на 0,27% меньше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,8%, до $81,21 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,94 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 1,5%, до $76,11 за баррель. Однако в целом за неделю обе марки могут набрать в цене более чем 7%.

Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. С другой стороны, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков. Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,752 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,359 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 декабря снизился на 0,12% и составил 109,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 821,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,65%), "Европлан-001Р-01" (-0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,49%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-04R" (+0,47%), "РЖД-001Р-21R" (+0,19%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,3% годовых, купоны квартальные.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом не менее 4 млрд рублей на уровне 12,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,21% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

АО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения облигаций серии 002P-01 с "не менее 15 млрд рублей" до 30 млрд рублей и установило размер премии к ставке RUONIA на уровне 135 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря по величине надбавки к процентной ставке RUONIA. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 19 декабря.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 декабря. Техническое размещение запланировано на 20 декабря.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,46% годовых. Сбор заявок прошел 15 декабря. Техническое размещение запланировано на 22 декабря.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых. Ставке соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 декабря. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

АО "Гидромашсервис" в конце декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,28-12,82% годовых. Купоны квартальные. В ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) приобрела в рамках оферты 11 тыс. 530 облигаций серии БО-05 и 34 тыс. 242 облигации серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков составляет по 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,057% выпуска БО-05 и 0,17% выпуска БО-06. Компания в день исполнения оферты, 14 декабря, также проводила сбор заявок в рамках вторичного размещения этих двух выпусков в объеме до 10 млрд рублей. Цена вторичного размещения была установлена на уровне не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков - 1 год (дата погашения - 11 декабря 2023 года). Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года по ставке 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

АО "ВЭБ-лизинг" приняло решение 30 декабря досрочно погасить три выпуска облигаций серий БО-01, БО-09 и 002Р-01. Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в январе 2014 года, серии БО-09 на 5 млрд рублей в августе 2015 года, серии 002Р-01 на 3 млрд рублей в сентябре 2015 года. Все выпуски 10-летние. Ставка текущего купона серии БО-01 - 6,91% годовых, серии БО-09 и серии 002Р-01- 7,91% годовых.