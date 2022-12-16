Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2110-2140п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с отклонения не более чем на 0,8%, в диапазоне 2110-2140 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи способен открыться с несущественным изменением. Этому способствует его накопившаяся краткосрочная перепроданность. Временную стабилизирующую роль сыграют и ожидания планового решения ЦБ РФ по поводу величины ключевой ставки (13:30 МСК). В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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