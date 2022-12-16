Рубль сохраняет потенциал ослабления до 65 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США сохраняет потенциал ослабления до уровня 65 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Доллар в пятницу утром вновь открылся ростом, тестируя локальный уровень сопротивления на отметке 64,5 руб./$1. При этом внешний фон остается пессимистичным, что ослабляет позиции национальной валюты. Мы полагаем, что у доллара сохраняется потенциал выхода к отметке 65 руб./$1, однако отметим, что рост выглядит ограниченным на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат на следующей неделе", - указывает эксперт в комментарии.

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