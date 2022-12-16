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16 декабря 2022 года 09:11

Уолл-стрит упала максимально за три месяца

Фондовые индексы США завершили сессию четверга рекордным падением с сентября. Рынки акций стран АТР падают на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга рекордным падением с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

Федрезерв ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.

Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали за примером Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.

"Рынок в четверг снизился под напором так называемой волны синхронизированного ужесточения, - сказал инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам. - Другие центробанки также проявили агрессивный настрой. Их посыл состоит в том, что они намерены продолжать настойчиво повышать ставки".

Кроме того, розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на минувшей неделе неожиданно упало на 20 тыс. и составило 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя в районе отметки в 230 тыс.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 0,6%. Ранее стало известно, что Илон Маск в период с 12 по 14 декабря продал акции компании на сумму $3,58 млрд. Всего за этот период он реализовал 22 млн акций компании. Как сообщалось, в начале ноября он продал еще 19,5 млн акций, выручив около $3,95 млрд.

Цена бумаг Lennar Corp. (SPB: LEN) выросла на 3,9% благодаря тому, что одна из крупнейших строительных компаний США отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в минувшем финквартале.

Капитализация сети аптек CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., опустилась на 3,1%, несмотря на то, что компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 10%, до 60,5 цента на акцию.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) и Marriott International (SPB: MAR) снизилась примерно на 2,5% после того, как аналитики Citigroup ухудшили свои рекомендации для акций этих сетей отелей.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 764,13 пункта (2,25%) и составил 33202,22 пункта.

Лидерами падения среди компонентов индекса стали бумаги гигантов техсектора: капитализация International Business Machines (SPB: IBM) упала на 5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 4,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,9%.

Из 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones, в плюсе завершили сессию только акции Verizon Communications (SPB: VZ), подорожавшие на 0,8%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 99,57 пункта (2,49%) - до 3895,75 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 360,36 пункта (3,23%) и составил 10810,53 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу после повышения ставок мировыми центральными банками.

На этой неделе внимание инвесторов было привлечено к последним в текущем году заседаниям центробанков мира, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии.

В среду Федрезерв повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а в четверг вслед за ним европейский и британский регуляторы приняли решение поднять стоимость заимствования денежных средств аналогичным шагом. Все три ЦБ хоть и замедлили темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. на предыдущих заседаниях, но их руководители указали на возможное дальнейшее повышение ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Кроме того, на этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск опустился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителей полупроводниковых компонентов Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,4%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-1,7%). Бумаги этих компаний дешевеют после появления новости, что власти США внесли 36 компаний, включая несколько производителей чипов и электронных схем, в черный список, ограничив их доступ к американским технологиям. Акции Cambricon Technologies Corp., вошедшей в этот список, в Шанхае теряют в цене 3%.

Значение японского Nikkei 225 к 8:27 мск уменьшилось на 1,9%.

В том числе снижается цена акций ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,5%), объявившего о сплите акций в расчете 3 к 1, производителей полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (-4,4%) и Advantest Corp. (-3,6%) и производителя промышленного оборудования Hitachi Zosen Corp. (-3,5%).

Бумаги разработчика ПО Cybozu Inc. подскочили в цене на 15,9% после того, как компания улучшила прогноз на 2022 год.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 мск опустилось на 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции судостроительной Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. дешевеют на 0,8%. Южнокорейские СМИ сообщили, что крупнейший акционер компании - банк Korea Development Bank, близок к продаже контрольного пакета акций Daewoo Shipbuilding (49,3%) промышленному конгломерату Hanwha Group.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP подешевели на 0,6%, нефтедобывающей Santos Ltd. - на 0,2%.

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу, продолжая опускаться после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $80,91 за баррель, что на $0,30 (0,37%) меньше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,49 (1,8%), до $81,21 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,75 за баррель, что на $0,36 (0,47%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $1,17 (1,5%), до $76,11 за баррель.

Однако в целом за неделю обе марки могут набрать в цене более чем 7%.

Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков. В четверг решения о повышении ключевых ставок - на 50 базисных пунктов - приняли Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.

Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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