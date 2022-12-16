.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, скоро найдет новые равновесные уровни и уйдет в боковик - BCS Express
.
16 декабря 2022 года 09:19
Рубль, скорее всего, скоро найдет новые равновесные уровни и уйдет в боковик - BCS Express
Курс рубля, скорее всего, в ближайшее время найдет комфортные равновесные уровни и уйдет в очередную фазу боковика, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Продолжается поступательное ослабление рубля. Курс пары USD/RUB в четверг вырос еще на 0,5% и в моменте даже поднимался к 65 руб./$1. Этот рубеж в июле и в октябре дважды останавливал волны роста. Это очевидный всем момент, так что если вдруг отметка будет пройдена, то возможен резкий краткосрочный всплеск спроса на валюту. Впрочем, мощного и продолжительного девальвационного движения все-таки не ожидается. Скорее всего, в ближайшее время курс найдет комфортные равновесные уровни и уйдет в очередную фазу боковика", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
16 декабря 2022 года 15:21
Возможно сохранение давления на котировки акций Novavax Inc. в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг Novavax упали на 34%, после того как компания объявила о планах разместить новые акции и конвертируемые облигации на $65 и $150 млн... читать дальше
.16 декабря 2022 года 15:01
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3860-3930 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 на торгах 15 декабря опустился ниже уровня 3900 пунктов, находясь в свободном падении третий день подряд. В результате бенчмарк достиг... читать дальше
.16 декабря 2022 года 14:36
Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "Газпром нефти" на акции "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "Московская биржа", "Группа Позитив", "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "НОВАТЭК", Сбербанк, "РусГидро",... читать дальше
.16 декабря 2022 года 14:16
Банк России поставил на паузу снижение ключевой ставки, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Совет директоров Банка России 16 декабря оставил ключевую процентную ставку на отметке 7,5%. Мы считаем главной причиной этого решения ноябрьские данные... читать дальше
.16 декабря 2022 года 13:52
Рубль к концу года может укрепиться до 62,0-61,7 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Технически курс USD/RUB может в краткосрочной перспективе проверить на прочность уровень 66,51 руб., считает эксперт. "Тем не менее осциллятор "индекс... читать дальше
.16 декабря 2022 года 13:26
Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "Мечел", "Черкизово", "Группа Позитив", "ТМК", Inarctica, "Белуга" и "ИСКЧ", отмечается в комментарии инвестбанка. Подборку покидают акции "ДВМП". Компания является бенефициаром высоких ставок... читать дальше
.16 декабря 2022 года 13:03
Vertex Pharmaceuticals остается фаворитом аналитиков "Финама" в секторе здравоохранения США. Они сохраняют рекомендацию "покупать" для акций, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 41% с начала года и на 51% за последние 12 месяцев. Компания известна как... читать дальше
.16 декабря 2022 года 12:41
Курс рубля, скорее всего, составит 62,2 руб./$1 в конце I кв. 2023г, полагают аналитики Росбанка. "Рубль продолжает слабеть против доллара США и евро на фоне очередных санкционных решений в адрес России, - отмечается в комментарии. - Ключевые валютные пары USD/RUB и EUR/RUB вплотную подошли к... читать дальше
.16 декабря 2022 года 12:19
Акции АФК "Система" привлекательны для хеджирования рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мы ожидаем в дальнейшем ускорения темпов роста выручки и увеличения OIBDA АФК "Система" за счет улучшения финансовых результатов онлайн-маркетплейса Ozon. Не исключаем, что... читать дальше
.16 декабря 2022 года 11:56
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 19%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Акции фармгиганта Merck, входящие в топ защитных вложений, после весьма удачного... читать дальше
.16 декабря 2022 года 11:38
Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США на следующей неделе в связи с фактором налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Пятничные итоги заседания Банка России не должны существенно повлиять на динамику рубля. Курс валютной пары USD/RUB пока... читать дальше
.16 декабря 2022 года 11:37
Рынок акций РФ утром консолидируется после негативного старта торгов, игроки ждут решения ЦБ РФ о ставке
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов на фоне внешнего пессимизма перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips в ожидании решения Банка России по ключевой ставке; просели акции "ФосАгро" после отсечки на бирже квартальных дивидендов, продолжилось ралли бумаг РАО "Россети Ленэнерго" без корпоративных новостей. читать дальше
.16 декабря 2022 года 11:18
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $80-81 за баррель Brent в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent снижаются на фоне исчерпания идей для отскока. Сдерживающими факторами выступают риски рецессии в США, чуть снизившиеся, но по-прежнему актуальные,... читать дальше
.16 декабря 2022 года 11:01
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, решение ЦБ РФ по ставке: - Решение Банка России по монетарной политике; - Индексы деловой активности (PMI) в США и еврозоне в декабре; - Сальдо... читать дальше
.16 декабря 2022 года 10:43
Акции "Трубной металлургической компании" ("ТМК") становятся одной из самых интересных дивидендных историй на рынке РФ, полагает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "Совет директоров "ТМК" рекомендовал выплатить 6,78 руб. на акцию за 9 месяцев 2022г. Приятный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.