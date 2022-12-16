Рубль, скорее всего, скоро найдет новые равновесные уровни и уйдет в боковик - BCS Express

Курс рубля, скорее всего, в ближайшее время найдет комфортные равновесные уровни и уйдет в очередную фазу боковика, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Продолжается поступательное ослабление рубля. Курс пары USD/RUB в четверг вырос еще на 0,5% и в моменте даже поднимался к 65 руб./$1. Этот рубеж в июле и в октябре дважды останавливал волны роста. Это очевидный всем момент, так что если вдруг отметка будет пройдена, то возможен резкий краткосрочный всплеск спроса на валюту. Впрочем, мощного и продолжительного девальвационного движения все-таки не ожидается. Скорее всего, в ближайшее время курс найдет комфортные равновесные уровни и уйдет в очередную фазу боковика", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

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