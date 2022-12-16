Существуют риски продолжения снижения индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Существуют риски продолжения снижения индекса Мосбиржи в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Ближайшие перспективы российского рынка акций остается сдержанным. Индекс Мосбиржи пришел к важным уровням, потенциальный слом которых будет еще одним негативным техническим сигналом. В частности, из-за предстоящего "гэпа" "ЛУКОЙЛа" в следующий вторник рынок провалится еще примерно на 50 пунктов. Если после этого удастся закрепиться ниже 2080-2120 пунктов, то далее спуск может быть продолжен к 1990-2020 пунктам. При реализации такого сценария снижение можно будет использовать для спекулятивных покупок в "голубых фишках". О конкретных фаворитах на отскок можно будет рассуждать чуть позже", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.