Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитиков банка.

"Среднесуточные поставки газа в дальнее зарубежье в первой половине декабря заметно выросли, достигнув максимального с начала сентября объема (173 млн куб. м). Эта новость умеренно позитивна для котировок акций "Газпрома". В сентября - ноябре покупки со стороны европейских потребителей оставались низкими ввиду значительной заполненности хранилищ. Мы ожидаем, что в 2023г экспорт "Газпрома" в ЕС останется на текущем уровне и составит за год 31 млрд куб. м, тогда как поставки в Китай должны вырасти еще на 6 млрд куб. м г/г, до 22 млрд куб. м", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.