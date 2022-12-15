Рубль днем продолжает слабеть к доллару и евро в ожидании новых санкций

Москва. 15 декабря. Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании сообщений относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 64,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,54 руб./EUR1, подорожав на 21,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 69 руб. впервые с 30 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,05 копейки - до 66,3 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,4 копейки - до 9,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании развития событий на тему санкций. Новые антироссийские санкции со стороны ЕС могут быть согласованы в четверг, хотя еще накануне западные СМИ писали, что постпреды стран ЕС в среду так и не смогли завершить согласование девятого пакета санкций против России.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в четверг может принять решение по девятому пакету санкций в отношении России, хотя пока что у ряда стран остаются вопросы, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. "Мы надеемся завершить работу по девятому пакету санкций. Я уверен, что это возможно, но над этим нужно будет поработать в предстоящие часы", - сказал Мишель перед саммитом Евросовета.

"...В этом плане мы рассчитываем на встречу Комитета постоянных представителей (Coreper), которая, как ожидается, пройдет сегодня параллельно с саммитом Евросовета для того, чтобы мы смогли сегодня принять решение", - добавил он.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 16 декабря. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Банк России, оставив ставку в октябре неизменной, не представил в заявлении сигнал о будущих действиях в области денежно-кредитной политики (ДКП).

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно и перед декабрьским заседанием.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в середине ноября заявил, что решение по ключевой ставке в декабре будет приниматься исходя из поступающей информации: традиционно будет учитываться динамика инфляции. "Безусловно, данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", - отметил он.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в декабре они практически не изменились. Согласно краткому опросу "инФОМ", опубликованному на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в декабре составили 12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре.

Инфляция в РФ с 6 по 12 декабря 2022 года, согласно данным Росстата, составила 0,19% после инфляции в 0,58%, 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие четыре недели. Основной причиной роста цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Годовая инфляция в РФ на 12 декабря ускорилась до 12,65% с примерно 12,5% на 5 декабря и 11,98% на конец ноября.

Участники глобального рынка сфокусированы на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), публикация которых состоядась в 16:15 МСК. Ожидалосься, что ЕЦБ может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 базисных пунктов (б.п.) после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам может быть увеличена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания начнется в 16:45 МСК.

Федеральная резервная система (ФРС) накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%. ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Цены на нефть демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику днем в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $82,69 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,31 за баррель, что на 0,04% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне цены на нефть выросли на 2,5% после того, как Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

"Рубль по отношению к доллару практически достиг отметки 65 на ожиданиях возможного ввода 9-го пакета санкций со стороны ЕС, после чего началось резко снижение. Вероятно, оно связано с тем, что экспортеры решили воспользоваться ситуацией и реализовать валютную выручку. Уже сейчас экспортеры готовятся к налоговому периоду. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Ослабление рубля в среду заметно ускорилось, сегодня курс пары "доллар-рубль" уже находится выше 64,4 руб./$1. Снижающийся торговый профицит способствует ослаблению рубля, а выросшие в мире цены на нефть не оказывают рублю значимой поддержки, учитывая неопределенность с объемом поставок. Риски ослабления рубля пока сохраняются, но на следующей неделе компании-экспортеры начнут продавать валюту для подготовки к налоговому периоду, что окажет рублю поддержку", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая понизилась на 1 базисный пункт - до 7,81% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.