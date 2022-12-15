Freedom Finance Global рекомендует держать акции Apple

Freedom Finance Global сохраняет умеренно негативный прогноз в отношении перспектив цены акций Apple Inc., рекомендация - "держать", прогнозная стоимость - на уровне $132 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

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