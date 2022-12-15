Котировки акций Системы могут перейти к среднесрочному снижению - "Велес Капитал"

Котировки акций АФК "Система" могут перейти к среднесрочному снижению, считает аналитик инвестиционной компании "Велелс Капитал" Елена Кожухова.

"Система" в четверг представила нейтральные финансовые результаты за третий квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 9,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль выросла до 28,1 млрд руб. Наибольший положительный эффект на выручку оказали результаты "Эталон", "Медси" и "МТС", а негативный - показатели Segezha и агрохолдинга "Степь", - отмечает эксперт в комментарии. - С технической точки зрения акции "Системы" чувствуют себя слабо, и котировки отступают все ниже от локальных пиков, достигнутых в ноябре, при преобладании негативных сигналов MACD дневного графика. При закреплении ниже поддержки 12,10 руб. бумаги, скорее всего, будут стремиться в район 11,85 руб. и 11,50 руб. с рисками развития последующего среднесрочного падения к 10 руб. У текущих уровней можно говорить о рисках перехода к среднесрочному нисходящему движению при закреплении ниже 12,10 руб. Позитивных технических сигналов по "Системе" пока не поступает, но покупателей может заинтересовать близость важной поддержки".

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