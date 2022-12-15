ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в пятницу - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 16 декабря 2022 года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, инфляционная картина в преддверии заседания не претерпела существенных изменений. В среднесрочной перспективе ЦБ может продолжить оценивать преобладание проинфляционных рисков, в связи с чем смягчение риторики пресс-релиза выглядит маловероятным. В то же время мы полагаем, что для ужесточения настроя регулятора также недостаточно причин - фактическая инфляционная динамика остается спокойной на фоне ослабленного потребительского спроса. Таким образом, ключевая ставка, вероятно, будет сохранена на уровне 7,5%, а к пересмотру направленности монетарной политики ЦБ может вернуться только в 1К23", - указывают эксперты в комментарии.

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