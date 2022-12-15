S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3940-4010п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3940-4010 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"S&P 500 накануне закрепился на уровне 20-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральных значениях, динамика MACD указывает на преобладание "медвежьих" трендов. На технический график также влияют фундаментальные факторы в виде риторики ФРС и публикации макростатистики", - отмечает эксперт в комментарии.

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