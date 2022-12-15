Индекс Мосбиржи, вероятно, завершит торги четверга выше 2130п - ПСБ

Индекс Мосбиржи остается под давлением, но завершит торги в четверг, вероятно, выше уровня в 2130 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи снижается, перейдя в диапазон 2100-2150 пунктов. Отечественный рынок акций корректируется на фоне снижения "аппетита" к риску на глобальных фондовых и сырьевых рынках. В аутсайдерах - сектор металлургии и горной добычи. Его тянут вниз преимущественно акции "ММК", "РусАла", "Полюса" и "Селигдара". Под заметным давлением также находится телеком-сектор (бумаги "МТС" и "Ростелекома"). Продолжают затяжную коррекцию акции "Магнита", что также делает потребительский сектор одним из лидеров падения, - указывают эксперт ы комментарии. - В целом на рынке преобладает пессимизм, однако некоторые акции торгуются в плюсе: например, акции "Белуги" на фоне роста продаж водочной продукции в РФ, а также "Юнипро" и бумаги "Ашинского металлургического завода". Полагаем, что давление на индекс сохранится, по итогам дня ждем завершения сессии выше отметки 2130 пунктов".

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