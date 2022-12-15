Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Catalent с целью $58

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Catalent Inc. с целевой ценой $58 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: на уровне $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Спрос на фармацевтику продолжит умеренно расти в предстоящем году, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Мы допускаем, что прогноз менеджмента Catalent носит консервативный характер, что повышает шансы на приятные сюрпризы в отчетности компании. На краткосрочном горизонте инвесторов будут привлекать защитные свойства сегмента фармацевтики, а Catalent торгуется по одним из самых привлекательных оценок среди конкурентов".

Что касается долгосрочных перспектив компании, то ее акции, по мнению эксперта, заметно недооценены по FY3 EV/EBITDA. "Чем быстрее эмитент сможет наращивать выручку, тем лучше будет выглядеть его кредитоспособность и тем больше возможностей появится у менеджмента для инвестиций в новые проекты. Компания может стать бенефициаром перетока капитала в акции стоимости. Техническая картина также благоприятна: цена акции Catalent нашла поддержку вблизи минимумов весны 2020г", - указывает Зубков.

Catalent - американская компания, специализирующаяся на технологиях доставки, разработки и производства лекарственных препаратов, биологической, клеточной и генной терапии, а также потребительских товаров для здоровья.

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