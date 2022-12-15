Спрос на ОФЗ сохранится в следующем году - Freedom Finance Global

Спрос на ОФЗ как на самый выгодный из надежных источников фиксированного дохода сохранится и в следующем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"14 декабря на аукционе ОФЗ серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года Минфину удалось разместить бумаги на сумму в 90,243 млрд рублей по номиналу при спросе в 287,516 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена по бумагам составила 97,6361% от номинала, что соответствует доходности в 10,12% годовых. Изначально Минфин планировал привлечь через ОФЗ в четвертом квартале 2022 года сумму в 150 млрд рублей, но на сегодняшний день он уже разместил их на сумму в 3,353 трлн рублей и перевыполнил план в 22 раза", - отмечает эксперт.

Такой высокий спрос на ОФЗ, по мнению Чернова, обеспечен высоким уровнем доходности и отсутствием альтернатив, так как на рынках фиксированного дохода банковские вклады не могут составить конкуренцию ОФЗ с точки зрения прибыли, а корпоративные облигации выигрывают с точки зрения доходности, но проигрывают с точки зрения рисков, так как на фоне внешнего давления в следующем году не исключена череда корпоративных банкротств.

"Министерство вынуждено устанавливать новые рекорды по объемам размещений для покрытия дефицита бюджета, поэтому мы ожидаем роста спроса на ОФЗ со стороны инвесторов для хеджирования своих портфелей. В условиях внешнего давления на фондовом рынке риски увеличиваются, а облигации федерального займа остаются самым выгодным из надежных источников фиксированного дохода, что будет поддерживать спрос на них и в следующем году", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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