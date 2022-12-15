ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в пятницу, 16 декабря - "Локо-Инвест"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу, 16 декабря 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"ЦБ в среду сообщил о снижении в декабре инфляционных ожиданий с 12,2% до 12,1% и наблюдаемой инфляции с 17,6% до 16,3%, а вторая оценка ВВП за 3К22 была пересмотрена с минус 4% до минус 3,7% г/г, - отмечает эксперт в комментарии. - Резкое торможение инфляции продолжает указывать на слабость спроса, а стабильность инфляционных ожиданий могла быть связана с внеочередным повышением с 1 декабря тарифов ЖКХ, без них оно могло быть более выраженным. Улучшение оценки ВВП за 3К22, полагаем, мало повлияет на действия ЦБ - это уже прошлое, а политика строится на прогнозах экономики в будущем, о текущем же ее положении лучше других показателей говорит подавленная инфляция. Подтверждаем прогноз инфляции по году в 12,3-12,5%, в пятницу ждем неизменность ставки (7,5%) с нейтральным сигналом, а в 2023 году ориентируемся на 6,5-6,75% при отсутствии значимых ухудшений в бюджетной политике".

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