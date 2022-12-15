Рынок акций РФ утром откатился ниже 2140п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике; индекс Мосбиржи откатился ниже 2140 пунктов, а индекс РТС провалился ниже 1050 пунктов за счет ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2137,5 пункта (-1%), индекс РТС - 1046,32 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 64,4 рубля (+0,41 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг одобрил правительственную поправку в Налоговый кодекс РФ о введении дополнительных изъятий через НДПИ в 2023 году у компании "АЛРОСА" в размере 19 млрд руб.

Подорожали акции "АФК Система" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам III квартала увеличило выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд рублей, говорится в отчете компании. В то же время скорректированная OIBDA снизилась на 9,2% и составила 70,14 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в четверг слабо негативный. ФРС США пока не готова говорить о каком-либо смягчении, так как цикл ужесточения денежной политики еще не завершен. В перспективе нескольких лет может быть поставлен вопрос о повышении целевого уровня инфляции, но пока надо побороть текущие проблемы. В Китае растет заболеваемость COVID-19, но это уже проблема системы здравоохранения, а не политики.

В Евросоюзе так и не смогли согласовать 9-й пакет санкций против РФ, так как многие страны требуют исключений для себя по различным статьям. Соответственно, растет вероятность, что даже на саммите лидеров ЕС он не будет согласован. Наличие столь многих противоречий и интересов в ЕС снижает вероятность будущих широких ограничительных мер. Соответственно, российский рынок может рассчитывать, если не на завершение цикла санкционной конфронтации, то сокращение ее до отдельных историй. Соответственно, в перспективе рынок акций может развернуться вверх, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", покупателей на рынке акций РФ пока нет, до конца года он остается без значимых драйверов, при этом риски для дальнейшего снижения на следующей неделе присутствуют - дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа", по которым ожидаются рекордные выплаты. Санкции, которые, как ожидается, будут введены США только в отношении гендиректора "Норникеля", не должны оказать существенного влияния на бизнес ГМК, хотя могут привести к некоторым колебаниям в цене акций.

Существенный катализатор роста российского рынка в виде "свежей" ликвидности, которая появится после частичного реинвестирования дивидендов основных нефтяных российских компаний, поступит не ранее января-февраля следующего года. В четверг ЕЦБ и Банк Англии озвучат решения по ключевой ставке, а в США выйдут данные по розничным продажам, промпроизводству за ноябрь, а также первичным обращениям за пособиями по безработице, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, итоги заседания Федрезерва США оказались в целом ожидаемыми, но мировой рынок откликнулся на них снижением. Отчасти это произошло в результате фиксации прибыли "по факту" после роста рисковых активов накануне заседания. До этого же российский рынок акций вновь снижался, несмотря на рост нефти, индекс МосБиржи находится вблизи промежуточной поддержки 2150 пунктов.

Западные СМИ пишут, что США намерены ввести санкции в отношении Владимира Потанина, холдинга "Интеррос" и Росбанка (MOEX: ROSB). "Норникель" в этот перечень пока не входит, но бумаги ГМК выглядят слабо - техническая картина по "Норникелю" негативная, неспособность закрепиться выше 15 тыс. руб. определяет цель снижения в 12 тыс. руб.

Рынок акций РФ утром может просесть, но увлекаться "короткими" позициями не следует. Очень часто бывает, что первая реакция на заседание ФРС оказывается ложной, и в середине четверга котировки рисковых активов меняют вектор движения, отмечает Антонов.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, итоги заседания ФРС вызвали сдержанные продажи на мировых площадках, но доллар при этом также находился под нисходящим давлением, а доходности 10-летних гособлигаций остались в районе 3,5% годовых, что скорее говорит о сохранении надежд инвесторов на более мягкую позицию регулятора. В четверг рынки ждут заседаний ЕЦБ, Банка Англии и Банка Швейцарии, каждый из которых, вероятно, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Индекс МосБиржи локально провалился ниже поддержки 2150 пунктов, а индекс РТС достиг очередного минимума с середины октября и тестирует 1050 пунктов. Инвесторы продолжают ожидать объявления о новых антироссийских санкциях, которое может быть сделано на саммите ЕС в четверг. СМИ уже сообщают о возможных санкциях США в отношении акционера "Норникеля" Владимира Потанина. Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) последний день торгуются с промежуточными дивидендами за этот год. На мировых площадках есть шанс на постепенное восстановление оптимизма после заседания ФРС, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций просели на 0,4-0,8% после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о ее дальнейших подъемах.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

В Азии в четверг также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Темпы роста промпроизводства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Объем промпроизводства КНР увеличился на 2,2% в годовом выражении после подъема на 5% в октябре и на 6,3% в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 3,6%. Розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% после сокращения на 0,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное снижение - на 3,7%.

Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года. Подъем продолжается уже 21 месяц подряд, но темпы роста стали минимальными с июля. Аналитики в среднем ожидали повышения на 19,8%, по данным Trading Economics. Импорт в прошлом месяце взлетел на 30,3% при среднем прогнозе в 27%. Он увеличивается двузначными темпами уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьский прирост был минимальным с апреля.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,99 за баррель (-0,9% и +2,6% в среду), январская цена WTI - $76,5 за баррель (-1% и +2,5% накануне).

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 10,231 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Резервы бензина в стране выросли на 4,5 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-13%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,1%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,7%).

Подорожали акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+17,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+9,8% и +3% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+2,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,33 млрд рублей (из них 1,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 618,58 млн рублей на бумаги "Полюса" и 535,61 млн рублей на акции "Магнита").