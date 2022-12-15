Причин для резкого ослабления рубля до конца 2022г нет - Freedom Finance Global

Причин для резкого ослабления рубля по отношению к доллару США до конца текущего года нет, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Пара USD/RUB поднялась до максимума с середины июля, однако ситуация на рынке спокойная, ажиотажа не наблюдается. Рост курса связан с сезонным спросом на валюту, а также, по всей видимости, со временным сокращением продаж экспортеров. Новости геополитического характера, в частности подготовка нового пакета санкций и потолка цен на газ, усиливают давление на российскую нацвалюту. Тем не менее причин для резкого ослабления рубля до конца года не просматривается. Объемы продаж валюты вскоре восстановятся. Кроме того, при необходимости механизм может быть отрегулирован административными мерами", - пишет эксперт в обзоре.

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