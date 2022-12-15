ЦБР сохранит ключевую ставку на текущем уровне на заседании 16 декабря - Совкомбанк

Банк России на ближайшем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Краткосрочные проинфляционные и дезинфляционные риски остаются в целом сбалансированными, а динамика инфляции укладывается в базовый прогноз Банка России. Поэтому ЦБ вероятно продлит паузу в условиях повышенной геополитической неопределенности", - отмечает эксперт.

Васильев ожидает, что регулятор оставит нейтральный сигнал о будущих действиях на ближайших заседаниях по ставке.

"ЦБР, вероятно, предпочтёт подождать, чтобы оценить влияние на экономику, курс рубля и инфляцию новых ограничений на российскую нефть. Мы полагаем, что сохранение ключевой ставки неизменной с нейтральным сигналом значимо не повлияет на экономическую активность, ставки по кредитам и депозитам, а также и на на курс рубля, т.к. это решение уже заложено в рынок", - пишет аналитик банка.

По итогам этого года эксперт прогнозирует инфляцию на уровне 12%. К концу 2023 года Васильев прогнозирует повышение инфляции в диапазон 5,5-7,5%.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России в середине следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки и доведёт её до 6-7% к концу 2023 года", - резюмирует стратег банка.

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