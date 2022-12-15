Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5-10 б.п. в четверг - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 5-10 б.п. в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Итоги размещения ОФЗ в среду оказали нейтральное влияние на вторичный рынок. Минфин РФ продал на аукционах ОФЗ на 351,8 млрд руб. по номиналу, в том числе флоатеры на 250 млрд руб., классические ОФЗ на 90,2 млрд руб., инфляционные ОФЗ на 11,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения ОФЗ-ПД 26241 (с фиксированным купоном) составила 10,12% годовых, что предполагает премию 5 б.п. к вторичному рынку. Увеличение размещения классических ОФЗ соответствует стратегии Минфина по оптимизации структуры госдолга с точки зрения процентного риска", - пишет эксперт.

Аналитик банка обращает внимание на повышение ставки ФРС на 50 б.п. и комментарии относительно перспектив повышения ставки, которые оказались более жесткими. Монастыршин допускает, что в четверг кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх в пределах 5-10 б.п., отыгрывая данные по ускорению недельной инфляции в РФ и жесткую риторику ФРС.

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