Доходности ОФЗ могут прибавить несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций могут прибавить несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, поскольку в преддверии пятничного заседания ЦБ участники рынка могут начать сокращать позиции, полагают аналитики Sber CIB.

Ожидается, что на заседании в пятницу регулятор может дать более жесткий сигнал, чем в октябре, отмечают эксперты инвестбанка.

Аналитики также считают, что на текущих уровнях экспортеры могут увеличить продажи валюты, это позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64-65 руб./$1.

Котировки нефти марки Brent в течение дня могут отступить к $81 за баррель из-за потепления в Европе и замедления роста промпроизводства в Китае, указывают в Sber CIB.

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