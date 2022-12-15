Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $80-82/барр. в четверг - ПСБ

Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $80-82 за баррель Brent в четверг, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть в среду продолжили рост на фоне простоя нефтепровода Keystone, неплохого прогноза от МЭА и в целом инерционно после масштабного снижения прошлой недели, - отмечает аналитик. - Заседание ФРС прошло ожидаемо, ставка повышена в соответствии с консенсусом, риторика регулятора также довольно умеренная. А вот статистика от Минэнерго США расстроила: запасы сырой нефти подскочили на 10,2 млн барр. на фоне резкого сокращения нефтепереработки и роста продаж из стратег. хранилищ. Запасы бензинов увеличились на 4,5 млн барр., а дистиллятов - на 1,36 млн барр.".

Эксперт банка полагает, что Brent в четверг может остаться в зоне $80-82/барр., и допускает, скорее, откат к нижней границе, чем дальнейший рост ввиду уже достаточного отскока после снижения прошлой недели и отсутствия масштабных драйверов.

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