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15 декабря 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут немного снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о ее дальнейших подъемах. По федеральным кредитным средствам (federal funds rate) ставка увеличена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%.

ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл. В заявлении американского ЦБ говорится, что он планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-му целевому показателю.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1% годовых, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам будет находиться на уровне 5-5,25% годовых. Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на заявлениях Пауэлла. Кроме того, влияние на настроения инвесторов оказала слабая статистика. Темпы роста промышленного производства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд. Объем промпроизводства увеличился на 2,2% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,6%. Розничные продажи упали на 5,9%, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 3,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,44%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК опустилось на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика ФРС может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после уверенного подъема накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК составила $82,14 за баррель, что на 0,68% меньше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 14 декабря эти контракты подорожали на 2,6%, до $82,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,64 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения среды. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на 2,5%, до $77,28 за баррель.

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg. Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики Штатов. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 4,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 34,881 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,845 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 декабря вырос на 0,065% и составил 109,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,086%, поднявшись до 821,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,5%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,49%) и "Башнефть-07" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,25%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,12%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МСБ-лизинг" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.

ЛК "Роделен" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей в размере 15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 16,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов. Размещение выпуска начнется 15 декабря.

АО "Синара - Транспортные Машины" установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 12,03% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, а объем размещения "не менее 5 млрд рублей". Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-23 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 14 декабря. Техразмещение запланировано на 21 декабря.

ПАО "МОЭК" установило ставку 1-го купона 6-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,3% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,5% годовых, в ходе маркетинга он несколько раз снижался. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило ориентир доходности 5-летних облигаций серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне премии не более 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Сбор заявок на выпуск пройдет 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 15 декабря проведет сбор заявок на 5-летний выпуск облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,3 года. Предусмотрены полугодовые купоны, оферта через 2,5 года и возможность досрочного погашения через 2,4 года.

ООО "ИЭК Холдинг" 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ГК "Автодор" установила ставку 7-11-го купонов облигаций серии БО-002Р-05 на уровне 9,53% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 27,3 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до оферты с исполнением 26 декабря 2022 года. С учетом амортизации в обращении на текущий момент находятся бумаги выпуска на 24,6 млрд рублей.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" приобрела по оферте 28,3 млн коммерческих облигаций 1-й серии по цене 102% от номинала на сумму 28,9 млрд рублей. Объем выпуска составляет 53 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 53,4% эмиссии. ИГ "Инсайт" разместила 5-летний выпуск 1-й серии в конце сентября 2022 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,4% годовых. Купоны квартальные, по выпуску предусмотрена плановая оферта с исполнением 30 декабря 2022 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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