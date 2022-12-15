Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг со снижения в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2140-2155 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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