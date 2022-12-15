.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"
.
15 декабря 2022 года 09:50
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг со снижения в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2140-2155 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 декабря 2022 года 19:50
Москва. 15 декабря. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании сообщений относительно новых антироссийских санкций. читать дальше
.15 декабря 2022 года 19:33
Рынок акций РФ просел вслед за миром после заседания ФРС США, выросли девелоперы на новостях о продлении льготной ипотеки
Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи откатился ниже 2130 пунктов во главе с металлургами. Выросли бумаги строительных компаний после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% годовых, также раллировали "Россети Ленэнерго" (+39,9%) на новостях. читать дальше
.15 декабря 2022 года 19:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций Kuaishou Technology на уровне "держать" и повышает их прогнозную цену с HKD59,9 до HKD75,2 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 9,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "Акции Kuaishou с 13 октября принесли... читать дальше
.15 декабря 2022 года 18:54
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной внешней конъюнктуры
Москва. 15 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала после состоявшегося накануне декабрьского заседания ФРС США, на котором базовая ставка была ожидаемо повышена на 50 базисных пунктов, но заявления главы американского ЦБ были выдержаны в "ястребиных" тонах. Европейский центральный банк и Банк Англии в четверг последовали примеру Федрезерва и также повысили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов. читать дальше
.15 декабря 2022 года 18:26
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии аналитиков банка. "Среднесуточные поставки газа в дальнее зарубежье в первой половине декабря заметно выросли, достигнув максимального с начала сентября объема (173 млн куб. м). Эта... читать дальше
.15 декабря 2022 года 17:57
роятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на торгах в пятницу, однако в менее выраженных масштабах, при этом не исключен тест сверху вниз уровня 2100 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или... читать дальше
.15 декабря 2022 года 17:35
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции DuPont de Nemours Inc. с целью $58 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,71%, стоп-приказ: $74, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "После публикации отчетности... читать дальше
.15 декабря 2022 года 17:14
Freedom Finance Global сохраняет умеренно негативный прогноз в отношении перспектив цены акций Apple Inc., рекомендация - "держать", прогнозная стоимость - на уровне $132 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
.15 декабря 2022 года 16:51
Котировки акций АФК "Система" могут перейти к среднесрочному снижению, считает аналитик инвестиционной компании "Велелс Капитал" Елена Кожухова. "Система" в четверг представила нейтральные финансовые результаты за третий квартал текущего года, согласно которым выручка компании увеличилась на 9,2%... читать дальше
.15 декабря 2022 года 16:28
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в пятницу, 16 декабря 2022 года, полагают аналитики Райффайзенбанка. "На наш взгляд, инфляционная картина в преддверии заседания не претерпела существенных изменений. В среднесрочной перспективе ЦБ может... читать дальше
.15 декабря 2022 года 16:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 990 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,28%, стоп-приказ: 770 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы ожидаем начала стабилизации... читать дальше
.15 декабря 2022 года 15:50
Москва. 15 декабря. Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании сообщений относительно новых антироссийских санкций. читать дальше
.15 декабря 2022 года 15:40
Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3940-4010 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "S&P 500 накануне закрепился на уровне 20-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральных значениях, динамика MACD указывает на преобладание... читать дальше
.15 декабря 2022 года 15:21
Индекс Мосбиржи остается под давлением, но завершит торги в четверг, вероятно, выше уровня в 2130 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи снижается, перейдя в диапазон 2100-2150 пунктов. Отечественный рынок акций корректируется на фоне снижения "аппетита" к риску на... читать дальше
.15 декабря 2022 года 15:00
ФРС США, скорее всего, продолжит повышение ставки на фоне ожиданий роста инфляции, полагает эксперт банка "Открытие" Кирилл Кононов. "14 декабря ФРС повысила ставку с 4% до 4,5%, уменьшив шаг. Рынок ожидал такого решения, и основное внимание было уделено прогнозам на 2023г. Регулятор повысил... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.