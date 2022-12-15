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15 декабря 2022 года 09:10

Уолл-стрит снизилась на итогах заседания ФРС и речи Пауэлла

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы стран АТР снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о её дальнейших подъемах.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

Прогноз для финального уровня ставки "оказался значительно выше, чем заложенные в текущие котировки ожидания рынка", отметил старший экономист Comerica Bank Билл Адамс. Он констатировал, что большинство руководителей Федрезерва считают обоснованным повышение ставки еще на 75 б.п. в течение 2023 года и сохранение стоимости заимствований на этом уровне до конца года.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подорожали по итогам торгов на 2,7% после того, как одна из крупнейших авиакомпаний США улучшила прогноз скорректированной прибыли на четвертый квартал текущего года на фоне устойчиво высокого спроса на авиаперевозки.

Цена бумаг фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA) поднялась на 5,8% благодаря позитивным результатам клинических испытаний разработанной компанией вакцины против рака в сочетании с препаратом Keytruda, производимым Merck & Co. (SPB: MRK), при лечении меланомы.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) продолжили дешеветь, снизившись на 2,6% после падения на 4,1% днем ранее. С конца сентября цена акций Tesla опустилась почти на 40%.

Капитализация Charter Communications (SPB: CHTR) Inc. рухнула на 16,4% после того, как один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения представил трехлетний план, предусматривающий расходы в размере $10,7 млрд в следующем году, что на $1 млрд превысило прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 142,29 пункта (0,42%) и составил 33966,35 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Goldman Sachs Group (SPB: GS) и American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 2,3%. Самый внушительный рост продемонстрировали акции Merck - на 1,3%.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 24,33 пункта (0,61%) - до 3995,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 85,93 пункта (0,76%) и составил 11170,89 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку и сигнализировал о намерении продолжить ее увеличение. Теперь она находится в диапазоне 4,25-4,5% годовых - максимум с 2007 года.

Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не вернет инфляцию к целевому уровню 2%. В ноябре темпы роста потребительских цен составляли 7,1%. ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал глава ЦБ.

Кроме того, влияние на настроения инвесторов оказала слабая статистика.

Темпы роста промышленного производства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд.

Объем промпроизводства увеличился на 2,2% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,6%. Розничные продажи упали на 5,9%, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 3,7%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-ноябре увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали роста на 5,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-4,1%) и Longfor Group Holdings (-3%), интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,2%) и Meituan (SPB: 3690) (-3,1%), ритейлера Alibaba (SPB: BABA) (-3,4%), производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (-2,7%).

Значение японского Nikkei 225 к 8:36 МСК уменьшилось на 0,4%.

В том числе снижается цена акций парфюмерной компании Shiseido Co. (-2,1%), производителя соусов Kikkoman Corp. (-1,8%), выпускающей чипы Advantest (-0,7%), производителя потребительской электроники Sony Group (-0,9%), производителя приставок Nintendo (-0,4%).

Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года. Подъем продолжается уже 21 месяц подряд, но темпы роста стали минимальными с июля. Аналитики в среднем ожидали повышения на 19,8%, по данным Trading Economics.

Импорт в прошлом месяце взлетел на 30,3% при среднем прогнозе в 27%. Он увеличивается двузначными темпами уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьский прирост был минимальным с апреля.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:28 МСК опустилось на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - практически не изменились.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,6%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после уверенного подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $82,09 за баррель, что на $0,61 (0,74%) меньше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,02 (2,6%), до $82,7 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,52 за баррель, что на $0,76 (0,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт вырос в цене на $1,89 (2,5%), до $77,28 за баррель.

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Между тем Федеральная резервная система ожидаемо подняла процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. При этом в заявлении американского ЦБ говорится, что он планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-му целевому показателю. Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики Штатов. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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