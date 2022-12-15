BCS Express сдержанно оценивает ближайшие перспективы индекса Мосбиржи

Аналитики BCS Express сдержанно оценивают ближайшие перспективы индекса Мосбиржи, говорится в обзоре инвестиционной компании.

"Российский рынок акций не сумел продолжить отскок вторника и на протяжении всей сессии в среду сползал вниз. В результате индекс Мосбиржи снова опустился к 2150 пунктам. Закрытие среды проходило на минимумах дня и последних недель, что является классическим "медвежьим" сигналом, указывающим на незавершенность волны падения", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Он также обращает внимание еще на несколько моментов:

- снижение происходит на фоне роста цен на нефть;

- падению не помешало ослабление рубля, хотя это явный позитивный фактор для экспортоориентированного рынка;

- негативную динамику показывало большинство "голубых фишек", лишь 5 бумаг завершали день в плюсе.

"На графике индекса Мосбиржи пока ничего критичного не произошло - все движения укладываются в рамки устоявшегося в последние месяцы боковика. Его границы неизменны: снизу важная поддержка на 2080-2120 пунктах, сверху сопротивление на 2250 пунктах. Однако есть важный нюанс. В следующий вторник будет дивидендный "гэп" в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа", который отнимет у рынка около 50 пунктов. В результате этого движения техническая картина в индексе Мосбиржи может сильно ухудшиться, если не будут удержаны уровни 2080-2120 пунктов. Поэтому с учетом локальной слабости нашего рынка, не реагирующего на рост нефти и снижение рубля, пока взгляд на ближайшие перспективы сдержанный", - указывает аналитик BCS Express.

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