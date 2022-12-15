Рубль слегка снижается относительно доллара и юаня на старте торгов на фоне внешнего негатива

Москва. 15 декабря. Доллар США и юань слабо растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного теряет относительно валют на фоне дешевеющей нефти, отрицательной динамики на мировых рынках капитала, а также итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,1675 руб./$1 (+17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 80,85 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 9,189 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта незначительно снижается относительно доллара и юаня из-за отрицательной динамики нефтяных котировок, общего негатива на мировых рынках капитала, а также "ястребиных" сигналов, озвученных главой ФРС Джеромом Пауэллом на пресс-конференции по итогам заседания.

Федеральная резервная система в среду ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о ее дальнейших подъемах. Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС американский рынок воспринял как "ястребиные" сигналы, отреагировав на них снижением.

Также снизились и фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах: японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, гонконгский Hang Seng - на 1,24%, южнокорейский Kospi - на 1,05%, китайский CSI300 вырос на 0,23%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть подрос - на 0,02%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,14 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,64 за баррель, что на 0,83% ниже итогового значения предыдущей сессии.