Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду боковую динамику на фоне выросших в цене UST

Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании объявления итогов декабрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов, подорожав до 59,88% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 10,49% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в среду на 192 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 61,53% от номинала (доходность выросла на 31 базисный пункт - до 9,96% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 33 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 43 базисных пункта - до 40,92% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 13,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,25% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,29% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 44,01% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 25,98% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 26 базисных пунктов, до 41,11% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 21,68% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 7 базисных пунктов - до 74,27% от номинала (его доходность выросла на 35 базисных пунктов - до 47,82% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 12 базисных пунктов, составив 64,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых долговых рынках в целом осталась позитивной после публикации накануне данных о замедлении инфляции в США в ноябре, а также в ожидании объявления в среду вечером итогов декабрьского заседания Федрезерва США.

Итоги заседания ФРС станут известны в 22:00 мск. Экономисты и участники рынка практически уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Уверенности в таком решении прибавил опубликованный накануне отчет о ноябрьской инфляции в Штатах, указавший на рост потребительских цен в прошлом месяце на 7,1% в годовом выражении после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года и оказалась ниже ожидавшихся аналитиками 7,3%.

Между тем инфляция по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в три с половиной раза, и председатель центробанка Джером Пауэлл в своей традиционной речи по итогам заседания наверняка сигнализирует о том, что ФРС не собирается останавливаться и продолжит повышать ставки, а затем будет удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени, полагают эксперты.