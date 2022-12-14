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14 декабря 2022 года 19:35

Рынок акций РФ в среду просел к уровню конца октября по индексу РТС на фоне ослабления рубля в ожидании санкций ЕС

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ в среду снизился в ожидании санкционных новостей от ЕС, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии решения Федрезерва США по ключевой ставке и дорожающей нефти (Brent поднялась к $82 за баррель). Индекс РТС просел в район 1060 пунктов, обновив минимум с 25 октября на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2159,81 пункта (-0,7%), индекс РТС упал до 1060,74 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 64,18 рубля (+1,33 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, рынок акций РФ снизился на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС, где ожидается подъем ключевой ставки. Лидером снижения выступили финансовый и IT секторы, лучше рынка выглядел сектор металлов и горной добычи.

В финансовом секторе подешевели акции Сбера, продолжился откат расписок TCS Group из-за риска введения ограничений со стороны ЕС. Акции "ЛУКОЙЛа" подросли против рынка в преддверии дивидендной отсечки (последний день торгов с дивидендами - 19 декабря). В секторе металлов и горной добычи выросли акции золотодобывающих компаний, чему способствовали цены на золото, которые остаются выше отметки $1800 за унцию. Поддержку акциям "Норникеля" оказывают ожидания объявления дивидендов.

Индекс МосБиржи остается в диапазоне 2150-2200 пунктов. В ближайшие торговые сессии вектор российскому рынку акций может задать ситуация на внешних фондовых площадках, которая будет зависеть от прогнозов Федрезерва по монетарной политике, полагает Лящук.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, новых вводных для рынка акций РФ пока нет, а существующий фон характеризуется ожиданиями деталей санкционного пакета из Европы и новых неприятностей. Продолжают радовать акции золотодобывающих компаний на фоне высоких цен на золото, а IT-сектор остается под давлением на фоне перспектив штрафов - Минцифры выступило с инициативой принять штрафы за утечку данных клиентов из расчета 3% от годового оборота. Для малых компаний это может быть более выгодным вариантом, но для крупных организаций подобные штрафы угрожают существенными потерями. Тем более, что в современном мире от утечек информации не застрахован почти никто.

Внешние рынки явно ждут смягчения риторики ФРС и более жестких решений от ЕЦБ. То есть, в еврозоне пик инфляции лишь наметился, а в США снижение темпов роста цен наблюдается уже несколько месяцев. Плюс к этому европейские страны активно расширяют планы заимствований на фоне дефицитов бюджетов. Например, Германия вновь готова обновить рекорд по займам, планируя в 2023 году занять 539 млрд евро через размещение облигаций с различными сроками погашения, отмечает аналитик.

Нефть избавилась от утренней слабости и вернулась к росту. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что рост спроса на нефть замедлится в 2023 году, но все еще составит 1,7% на фоне выхода экономики Китая из коронавирусных ограничений. При этом добыча в РФ упадет на 1,4 млн б/с на фоне европейского нефтяного эмбарго и ценового потолка, отметил эксперт.

Противоречивые публикации в Wall Street Journal в последнее время говорили о появлении разногласий в ФРС по поводу терминальной ставки и длительности жесткой монетарной политики. Однако какие-либо резкие перемены не свойственны для американского регулятора. Поэтому можно ожидать повышенной волатильности и активности лишь на фоне оглашения итогов заседания ФРС, считает Кочетков.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, бумаги НЛМК растут в преддверии утверждения дивидендов в конце декабря. Ранее совет директоров рекомендовал выплаты в размере 2,6 руб. на акцию. Финансовые показатели HeadHunter (MOEX: HHRU), "Яндекса" и VK (MOEX: VKCO) могут сильно пострадать в случае увеличения штрафа за утечку персональных данных с 500 тыс. руб. до 3% годового оборота. С такой инициативой ранее выступили чиновники Минцифры. В текущем году уже были зафиксированы утечки данных 500 тыс. пользователей VK и 100 тыс. клиентов сервиса "Яндекс.Еда", отметил аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, накануне Евросоюзу не удалось согласовать 9-й пакет антироссийских санкций, а министрам энергетики ЕС - "потолок" цен на природный газ. Тем не менее, российский рынок акций в среду снизился. Помимо новостей по ставке ФРС вечером в среду выйдет оценка ВВП России за III квартал. Индекс МосБиржи снизил волатильность, сузив коридор колебаний до границ 2150-2200 пунктов. По всей видимости, выход из затянувшейся консолидации уже близок, но его направление неоднозначно. Целью в случае возобновления роста может стать уровень сопротивления в районе 2380 пунктов. Ближайшая поддержка расположена около уровня 2080 пунктов, полагает Калачев.

В среду выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,4%) и продолжился рост в США (индексы растут на 0,5-0,6% во главе с S&P 500).

Согласно вышедшим накануне данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в октябре, показатель оказался на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост инфляции на 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.

На нефтяном рынке в среду цены продолжили рост после утренней коррекции, локальное давление вечером оказала официальная статистика о запасах сырья в США. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,86 за баррель (+1,5% и +3,5% во вторник), январская цена WTI - $76,54 за баррель (+1,5% и +3% во вторник).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 10,231 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Резервы бензина в стране выросли на 4,5 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн.

Поддержку рынку продолжают оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений, отмечает Market Watch.

Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали расписки VK (-4,2%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-3,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,9%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,7%).

Подорожали акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+21,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,5%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+6,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,96 млрд рублей (из них 4,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,38 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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