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14 декабря 2022 года 19:46

Рубль сильно упал к доллару и евро в среду в ожидании новых санкций

Москва. 14 декабря. Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль существенно подешевел к бивалютной корзине в ожидании информации на тему новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 63,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,15 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 64 руб. впервые с 13 октября. Евро стоил 68,32 руб./EUR1, подорожав на 1,28 рубля. Евро торговался выше 68 руб. впервые с 30 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,21 рубля - до 65,94 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 12 копеек - до 9,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам дня в ожидании развития событий на тему санкций. Министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек сообщил ранее в среду, что представители стран-членов Евросоюза приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении "потолка" цен на газ, однако, по его словам, им удалось согласовать "90-95% того, что обсуждалось во вторник".

Во вторник в Брюсселе министры стран ЕС, отвечающие за вопросы энергетики, проводили встречи для обсуждения механизма коррекции газового рынка.

Ранее на неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, и выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ (MOEX: CBOM) и Дальневосточного банка (MOEX: DVSB).

Кроме того, к вечеру рубль потерял поддержку со стороны покупателей после того, как ранее в среду Минфин РФ завершил аукционы по размещению ОФЗ, продав на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 351,8 млрд рублей, в том числе новый флоатер на 250 млрд рублей. Общий спрос на всех трех аукционах составил 823,72 млрд рублей.

Указ президента РФ Владимира Путина, касающийся механизма противодействия потолку на нефть из России, будет опубликован по готовности, заявил тем временем в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как только будет указ готов, мы его опубликуем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласован ли указ президента РФ по механизму противодействия потолку цен на нефть.

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в ноябре вырос на 2,5% к сентябрю, до 8,1 млн баррелей в сутки (б/с) в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете.

В частности, экспорт российской нефти сохранился на уровне октября - 5,1 млн б/с. Продажа нефтепродуктов увеличилась на 200 тыс. б/с, до 3 млн б/с. По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $0,7 млрд, до $15,8 млрд, на фоне снижения цен и более высоких скидок на российскую продукцию.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания сразу нескольких крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5%, по итогам заседания 13-14 декабря.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, пишет Financial Times. Кроме того, члены руководства центробанка, скорее всего, вновь подчеркнут, что ставки будут удерживаться на высоком уровне в течение длительного времени.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 МСК, пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Во вторник стало известно, что инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1% против 7,7% в октябре, то есть сильнее ожидавшегося снижения до 7,3%. Тем не менее, темпы инфляции по-прежнему более чем в три раза превышают таргетируемый Федрезервом уровень в 2%.

Европейский ЦБ, который проведет заседание в четверг, также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам может быть увеличена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%.

Банк России, заседание которого состоится в пятницу, 16 декабря, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики. Регулятор в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в декабре они практически не изменились.

Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в декабре составили 12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре. В октябре ожидания достигали 12,8%, в сентябре - 12,5%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре снизилась до 16,3% с 17,6%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке. ЦБ в 2021 году решил публиковать данные о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта по итогам среды снизилась как к доллару, так и к евро, при этом курс американской валюты рос до максимальной отметки с первой половины октября, евро поднимался до максимума с конца мая. "Восстановление нефтяных котировок не смогло удержать рубль от ослабления. Во вторник на фоне публикации данных о замедлении инфляции в США ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE закрылся выше $80 за баррель, а в ходе сегодняшних торгов его цена в моменте превышала $82 за баррель. Снижение по широкому набору компонентов индекса потребительских цен, которое демонстрируют вчерашние данные из США, может сигнализировать об устойчивом замедлении инфляции, которое необходимо ФРС для сокращения темпов ужесточения политики. Тем не менее, рост ставки, вероятно, продолжится, а на сегодняшнем заседании американский регулятор, скорее всего, повысит ее на 50 б.п. - до 4,25-4,5%", - говорит Беспалов.

По мнению аналитика, Банк России, заседание которого состоится в пятницу, скорее всего сохранит ставку на текущем уровне в 7,5%. "Инфляционные ожидания населения в декабре, по данным опроса "инФОМ", незначительно снизились, а инфляция по итогам года имеет высокие шансы оказаться в рамках прогнозного диапазона. Тем не менее, имеют место и проинфляционные факторы, такие как увеличение бюджетного дефицита, который необходимо как-то финансировать. В среду Минфин разместил ОФЗ почти на 352 млрд руб. по номиналу, более 70% из которых пришлось на флоатеры. Объем размещения ОФЗ ведомством с октября по текущий момент превысил объем размещения за весь 2021 год, а с начала 2022 года Минфин разместил 2,94 трлн руб. по номиналу", - отмечает Беспалов.

"В среду, 14 декабря, российский рубль заметно ослаб. В валютной секции не происходит чего-то необычного. Но в конце года рубль оказывается под давлением в силу сразу нескольких причин. С одной стороны, есть локальное давление со стороны ожиданий последствий эмбарго ЕС на нефть российского происхождения - но реальный эффект будет видно не ранее середины января. С другой, рубль может реагировать на волатильность нефтяных цен", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в среду снизился по отношению к доллару, торгуется в районе уровня 64. Рубль снизился на фоне растущей нефти, но под действием геополитических рисков, связанных с ожиданием 9-го пакета санкций со стороны ЕС. В четверг снижение национальной валюты может усилиться, ближайшим ориентиром, куда может уйти рубль, является диапазон 64-65. Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть в ходе торгов в среду вечером продолжают расти, несмотря на недельный подъем запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подорожали на 1,81% - до $82,14 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,94% - до $76,85 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,23 млн баррелей - до 424,13 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

В то же время Минэнерго сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. б/c по сравнению с предыдущей неделей, до 12,1 млн б/с.

Нефтяной рынок на этой неделе продолжает укрепляться после падения более чем на 11% по итогам предыдущей недели. Накануне Brent подскочила в цене на 3,5%, а WTI подорожала на 3% благодаря ослаблению доллара после того, как данные Минтруда США указали на более резкое, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в ноябре по сравнению с октябрем.

Подъему рынка также способствовали прогнозы похолодания в США и ситуация с нефтепроводом Keystone, который был приостановлен на прошлой неделе. Ожидается, что работа нефтепровода частично возобновится в среду, а в полном объеме он заработает 20 декабря.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 декабря на 14,7 копейки, до 63,359 руб./$1, и увеличил курс евро на 74,61 копейки, до 67,4478 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 22,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,3845 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 40,49 копейки и составил 63,5696 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 759,404 млн, из которых $542,895 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 216,509 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 64,54 копейки, до 67,3431 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 95,67 копейки, подорожав до 67,6563 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR921,302 млн, из которых EUR267,589 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR653,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая, увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,55% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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