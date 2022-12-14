"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $119,9 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 7,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Макроэкономическая неопределенность и введенный властями США запрет на поставку ряда видов полупроводникового оборудования в Китай, вероятно, продолжат оказывать давление на бизнес Applied Materials в ближайшие кварталы. При этом мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, будет расти, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, и далее останется бенефициаром. В то же время акции Applied Materials, на наш взгляд, близки к своей справедливой оценке, и потенциал их роста от текущего ценового уровня выглядит ограниченным", - пишет эксперт.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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