Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании новых санкций

Москва. 14 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании информации на тему новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 63,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 68,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,68 руб./EUR1, подорожав на 64,5 копейки. Ранее евро поднимался выше 68 руб. впервые с 30 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,56 копейки - до 65,4 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 9,3 копейки - до 9,14 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании развития событий на тему санкций. Министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек сообщил в среду, что представители стран-членов Евросоюза приняли решение отложить до следующей недели вопрос о введении "потолка" цен на газ, однако, по его словам, им удалось согласовать "90-95% того, что обсуждалось во вторник".

Во вторник в Брюсселе министры стран ЕС, отвечающие за вопросы энергетики, проводили встречи для обсуждения механизма коррекции газового рынка.

Ранее на неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, и выразил надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе".

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ (MOEX: CBOM) и Дальневосточного банка (MOEX: DVSB).

Указ президента РФ Владимира Путина, касающийся механизма противодействия потолку на нефть из России, будет опубликован по готовности, заявил тем временем в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как только будет указ готов, мы его опубликуем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласован ли указ президента РФ по механизму противодействия потолку цен на нефть.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания сразу нескольких крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5%, по итогам заседания 13-14 декабря.

При этом экономисты ожидают, что Федрезерв даст понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончен и новые повышения ставки последуют в начале следующего года, пишет Financial Times. Кроме того, члены руководства центробанка, скорее всего, вновь подчеркнут, что ставки будут удерживаться на высоком уровне в течение длительного времени.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 22:00 МСК, пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Во вторник стало известно, что инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,1% против 7,7% в октябре, то есть сильнее ожидавшегося снижения до 7,3%. Тем не менее, темпы инфляции по-прежнему более чем в три раза превышают таргетируемый Федрезервом уровень в 2%.

Европейский ЦБ, который проводит заседание в четверг, также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты.

Банк России, заседание которого состоится в пятницу, 16 декабря, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики.

Цены на нефть в ходе торгов в среду перешли к росту, продолжая положительную динамику после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,02% - до $81,5 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,13% - до $76,24 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 3,5%, а WTI подорожала на 3% благодаря ослаблению доллара после того, как данные Минтруда США указали на более резкое, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в ноябре по сравнению с октябрем.

Подъему рынка способствовали прогнозы похолодания в США, а также ситуация с нефтепроводом Keystone, который был приостановлен на прошлой неделе. Ожидается, что работа нефтепровода частично возобновится в среду, а в полном объеме он заработает 20 декабря.

В среду внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,82 млн баррелей.

"Рубль игнорирует улучшение перспектив глобальной экономики, поскольку данные по инфляции в США предполагают менее агрессивный цикл повышения ставок в США. При этом Китай постепенно смягчает антиковидные ограничения. В совокупности два фактора указывают на то, что мировой спрос на сырьевые активы может сохраняться устойчивым в перспективе 2023 года. По идее это должно оказывать поддержку курсу российской валюты. Однако сейчас, на наш взгляд, локальный повышенный спрос на валюту обусловлен рисками грядущего девятого пакета санкций ЕС против России, а также тем, что пока еще не оживились экспортеры в преддверии декабрьского налогового периода. Предполагаемый диапазон до конца недели 64-62 рубля за доллар", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль по отношению к доллару торгуется в районе уровня 63,3, отступив от достигнутого парой дневного максимума 63,9. Рубль снижается вопреки растущей нефти на фоне усиления геополитических рисков. Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Рубль во вторник продолжил слабеть, и сегодня он вновь снижается. В нынешней ситуации влияние итогов заседания ФРС на курс внутри страны будет ограниченным. Пока для пары "доллар-рубль" сохраняет актуальность диапазон 62,75-63,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая, увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,55% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.