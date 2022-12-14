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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Tesla продолжит коррекцию в ближайшее время - Freedom Finance Global
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14 декабря 2022 года 17:33
Цена акций Tesla продолжит коррекцию в ближайшее время - Freedom Finance Global
Котировки акций Tesla будут корректироваться вниз в ближайшее время, однако долгосрочные перспективы цены бумаги достаточно благоприятны, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "В качестве позитивного аспекта мы отмечаем, что автопроизводитель смог урегулировать проблему с падением поставок автомобилей в Китае. Однако ряд негативных факторов, не связанных с операционными показателями Tesla, продолжают оказывать давление на котировки эмитента. В частности, мы отмечаем усиление конкуренции со стороны других отраслевых игроков на рынках США и Поднебесной, - пишет эксперт в обзоре. - Еще одним фактором давления выступают высказывания Илона Маска в социальных сетях. Кроме того, у инвесторов вызывает беспокойство повышенное внимание СЕО Tesla к приобретенной осенью Twitter. Участники торгов опасаются, что Маск не сможет уделять достаточно внимания развитию автопроизводителя, и обсуждают вопрос о том, кто сейчас принимает важные решения в Tesla. Помимо репутационных рисков, также растут и геополитические. Обострение американо-китайских отношений в этом году также затрагивает эмитента, значительная часть операций которого сосредоточена в Поднебесной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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