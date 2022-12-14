BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций BOC Hong Kong

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций BOC Hong Kong с прогнозной стоимостью на уровне 32,38 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале.

"BOC Hong Kong - наш фаворит в банковском сектора Гонконга. Это один из ведущих региональных банков, активно расширяющий присутствие на мировом рынке", - пишут эксперты.

Аналитик отмечают уверенную динамику бизнеса эмитента (устойчивую рентабельность), низкая NIM, уверенный контроль над издержками. Рост процентных ставок способен серьезно увеличить прибыль банка в кратко- и среднесрочной перспективах, указывают они в комментарии.

"Бумага торгуется с P/B 0,8x 2022e и 0,8x 2023e, наша целевая цена в HKD32,38 предполагает P/B 1,1x 2022e и 1,1x 2023e", - пишут эксперты BCS Express.

Среди возможных рисков в инвесткомпании обращают внимание на разочаровывающие темпы восстановления экономики в регионе и подверженность рискам рынка недвижимости материкового Китая, что повышает стоимость кредита.

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