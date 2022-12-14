Котировки золота обладают шансами на рост - "Открытие Инвестиции"

Котировки золота, вероятно, будут расти вместе с процессом смягчения позиции ФРС США, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

Плюс к этому в мире наблюдается тенденция снижения роли доллара в международных резервах центральных банков: регуляторы Китая, Индии, Турции и Ирана установили личные рекорды по объемам закупки золота в текущем году, отмечает Кочетков в комментарии.

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