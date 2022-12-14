Freedom Finance Global рекомендует держать акции Broadcom с прогнозной стоимостью на уровне $550 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Мы оцениваем квартальный отчет эмитента нейтрально-негативно. Компания поддерживает высокие уровни рентабельности и выплат акционерам в форме дивидендов и выкупа акций, но темпы роста бизнеса снижаются на фоне ожидаемой рецессии, хотя в краткосрочной перспективе и оказываются лучше ожиданий рынка. Наша оценка эмитента на уровне 13,6х P/E NTM подразумевает таргет по бумаге в $550. Рекомендация - "держать", - пишет эксперт Егор Толмачев.

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