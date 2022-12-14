Возможно продолжение ослабления рубля в краткосрочной перспективе - "Велес Капитал"

Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США в краткосрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения снижение рубля в последние дни проходит постепенно, что позволяет избежать его перепроданности и, по сути, открывает новые горизонты краткосрочного падения. В частности, пара доллар/рубль продолжает восходящий тренд и, судя по всему, нацелена на октябрьский пик 64,92 руб./$1, район которого не смогла преодолеть в июле. Отметка 65 руб./$1 может способствовать как фиксации полученной прибыли, так и ускорению повышения со следующей целью движения 67,5 руб./$1 в случае еt преодоления. Сигналов в пользу смены нисходящего тренда по рублю пока не поступает, а ближайшая важная поддержка расположена у 62 руб./$1", - указывает эксперт в обзоре.

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