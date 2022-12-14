"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 390 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 390 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: 345 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "Татнефть" направила в Федеральную антимонопольную службу России ходатайство о приобретении шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ. Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро. Вероятность получения одобрения со стороны ФАС аналитики инвесткомпании расценивают как высокую.

"С точки зрения технического анализа цена акции консолидируется вблизи уровня поддержки после снижения в течение месяца. Идея на рост бумаги с целью 390 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 345 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают стратеги "Финама".

"Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно признанный вертикально интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

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